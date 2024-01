Mercure de La Vie éco : Nabil Benabdellah, Walid Regragui et Hassan Daki

Nabil benabdellah

Le bureau politique du PPS voit d’un mauvais œil que la loi soit appliquée à l’endroit des grévistes de l’Éducation nationale. Plutôt incongru, mais le constat est qu’on s’oppose comme on peut.

Walid Regragui

Le coach des Lions de l’Atlas est sur ses gardes et invite ses poulains à faire de même. À la veille de la CAN, il les a appelés à respecter leurs adversaires et de ne pas tomber dans le piège de l’effet Dunning-Kruger.

Hassan Daki

Face aux fake news, le ministère public compte bien sévir. L’affaire du «Malien» est une bonne entrée en matière. Le Parquet a ouvert une enquête pour en identifier et poursuivre les auteurs.