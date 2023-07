Mercure de La Vie éco : Mohamed Abdeljalil, Mohamed Sadiki et Khalid Ait Taleb

Mohamed Abdeljalil

Le ministre du Transport a désagréablement surpris ceux qui l’ont entendu justifier, au Parlement, les hausses des prix des tickets à l’occasion de l’Aïd. Du politiquement incorrect !

Mohamed Sadiki

Le ministre de l’Agriculture a réussi l’examen de l’Aïd, puisqu’il n’y a rien à signaler. L’ONSSA, pour sa part, a fait du bon boulot au point qu’il a été salué par la fédération de la défense des consommateurs !