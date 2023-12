Mercure de La Vie éco :  Abderrahim Houmy, Younes Sekkouri et Mohamed Benchaaboune

Abderrahim Houmy

La stratégie Forêts du Maroc tourne au ralenti. À la base, on annonçait la plantation de 600.000 ha à l’horizon 2030. Entre 2020 et 2023, on en est à peine à 75.000 ha, soit 38% de réalisation. On est loin encore !

Younes Sekkouri

Le ministre de l’Emploi est en train de liquider l’héritage d’une décennie sous la bannière des islamistes. Il vient de délester son département d’une centaine de hauts cadres. Du sang neuf en vue.

Mohamed Benchaaboune

Le directeur général du FM6I est la vedette dans le nouveau partenariat d’investissement Maroc-EAU. Le financement de tous les projets annoncés passera à travers le Fonds.