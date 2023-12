Marrakech-Safi : Un flux d’investissements de 119 milliards de DH en 2023

L’élan qu’a connu la région Marrakech-Safi s’est traduit par un flux massif des investissements, qui avec plus de 119 milliards de DH (+570% par rapport à 2022). Pas moins de 500 projets ont été approuvés en 2023, par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI), soit plus du double, sur une année. Le nombre d’emplois créés eux, se sont élevés à 24.000 emplois, en hausse de 40%

Grâce à des chantiers structurants, notamment des mégas-projets d’infrastructure et des accords de libre-échange, qui confèrent au Royaume un positionnement très attractif pour les investisseurs internationaux désireux d’accéder à la fois aux marchés européen, nord-américain, africain, des pays du Golfe et du Moyen-Orient, la destination Marrakech-Safi ne cesse de consolider son positionnement et de gagner en compétitivité et en attractivité.

La Stratégie nationale de développement des investissements privés, le Pacte national pour l’investissement, la nouvelle Charte d’investissement et la nouvelle feuille de route relative à l’amélioration du climat des affaires, ont envoyé des signaux positifs et contribué à renforcer la confiance des investisseurs.

Ce chantier se traduit aussi par une simplification des procédures, de nouvelles introductions dans le cadre légal, des réformes ayant conduit à davantage de transparence, des délais réduits de traitement des dossiers d’investissement et la réforme des Centres régionaux d’investissement entre autres, qui ont conduit à améliorer le climat des affaires et donner la confiance aux investisseurs.

Le secteur de l’énergie et des mines vient à la tête des secteurs économiques ayant brillé en 2023, non seulement le volet lié à l’exploitation, mais également les filières relatives à la valorisation des ressources naturelles.

Le directeur général par intérim du CRI MS, Mohamed Amine Sabibi a évoqué le programme de développement ambitieux du Groupe OCP, qui comprend non seulement une augmentation de la capacité de production mais également les aspects relatifs à la durabilité, avec la création de stations de dessalement d’eau de mer et des stations de productions des énergies renouvelables, à travers une filiale du groupe dédiée aux activités vertes.

Sabibi a également cité d’autres minerais qui sont en cours de valorisation dans la région, dont l’écosystème de gypse dans la province de Safi et dans lequel le CRI MS a pu accompagner plusieurs industriels opérant dans le domaine de la valorisation de ce matériau de construction.

S’agissant des énergies renouvelables, des projets principalement éoliens entre Essaouira et Safi verront le jour, dont le parc éolien Maâchate à Safi, qui viendra augmenter la capacité de production des énergies renouvelables, renforcer la compétitivité de la destination de la région Marrakech-Safi et contribuer à attirer davantage d’industriels dans cette partie du territoire national.

Autre exemple de l’attractivité de la région, l’annonce de l’implantation d’une unité industrielle du Groupe Nexans à Safi, avec un investissement de plus de 100 millions de dollar, dans l’objectif de produire des câbles destinés à l’exportation.