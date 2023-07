Marrakech-Safi: 3 MMDH pour le dédoublement et la réhabilitation des routes régionales

Le Conseil de la région Marrakech-Safi réuni, lundi à El Kelaâ des Sraghna, en session ordinaire au titre du mois de Juillet, a approuvé plusieurs conventions de partenariat et de coopération portant sur le renforcement et la promotion du développement territorial de la région.

Lors de cette réunion, il a été procédé également à l’adoption à l’unanimité, des différents points figurant à l’ordre du jour notamment la convention de partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l’Eau portant sur le renforcement du réseau routier au niveau régional.

Dans le cadre de cette convention, il sera procédé au dédoublement et à la réhabilitation des routes nationales, à savoir la route reliant El Kelaâ des Sraghna à Marrakech, celle entre Safi et Marrakech, celle reliant Chichoaua à Marrakech et la route entre Al Haouz à Marrakech, pour un budget total de 3 milliards de DH, dont une contribution du Conseil de la Région à hauteur de 53%.

Le Conseil régional de Marrakech-Safi a scellé une autre convention de partenariat avec le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, portant sur le développement des centres émergents au niveau des collectivités territoriales relevant de la région.

Ainsi, le Conseil a approuvé une convention de partenariat portant sur la réalisation de 13 projets relatifs au dédoublement et à la réhabilitation de 484,5 km de routes dans la région, pour un budget global estimée à 3 milliards de DH, dans le but de renforcer et promouvoir l’attractivité territoriale de la région et de réduire les disparités territoriales au niveau de cette partie du territoire national.

S’agissant du volet de la recherche, le Conseil a adopté une convention de partenariat relative à la réalisation du Parc Technologique Intégré de Marrakech, outre une convention de partenariat entre la Direction Générale de la Météorologie, la wilaya de la région Marrakech-Safi et le Conseil régional de Marrakech-Safi portant sur la réhabilitation et l’extension du réseau d’observation météorologique dans la région.

Dans le domaine de l’urbanisme, les membres du Conseil ont approuvé une convention de partenariat pour le financement du projet de remise à niveau et de renouvellement urbains du quartier Guéliz de Marrakech, une convention cadre de partenariat et de coopération relative à l’assistance architecturale et technique dans le monde rural, outre une convention de partenariat portant sur l’exploitation et la gestion de projets d’adduction d’eau potable dans les collectivités territoriales relevant de la province d’Essaouira.

Le Conseil a également approuvé l’Annexe 1 d’une convention de partenariat portant sur l’accompagnement des festivals culturels programmés au niveau de la région Marrakech-Safi, l’Annexe 1 de la convention de partenariat relative au projet de protection du centre de Sidi Bou Othmane (province de Rehamna) contre les risques d’inondation, et une convention relative au projet de protection du centre de Sidi Ahmed, commune d’El Gantour (province de Youssoufia) des inondations.

Il a été également procédé à l’approbation d’une convention de partenariat relative à la contribution des collectivités territoriales à la mise en œuvre du Schéma Directeur Régional de la Formation Continue et des Programmes de Formation de la Maison de l’Elu, et d’une convention de partenariat entre le Conseil régional Marrakech-Safi, représenté par la Maison de l’Elu, et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Guelmim-Oued Noun.

Il a été question aussi de l’approbation d’une convention de partenariat unissant la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), représentée par la préfecture de Police de Marrakech, le Conseil de la Région, la Commune de Marrakech et la Commune de Méchouar- Kasbah, et portant sur le financement et la réalisation de projets liés aux systèmes de surveillance par caméras dans l’espace public et aux opérations de maintenance du matériel y afférent en réseau et équipements électriques.

Le Conseil a également approuvé une convention de partenariat concernant la création d’une caserne de la Protection Civile dans le quartier Sidi Boudchich à Marrakech, une convention de partenariat entre la région Marrakech-Safi et l’Association marocaine des femmes juges pour l’organisation de la 16è conférence de l’Association Internationale des Femmes Juges, une convention de partenariat et de coopération entre la région Marrakech-Safi et l’Association du Salon du cheval d’El Jadida en vue de participer à la 14ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida, et une convention de partenariat entre la région Marrakech-Safi et l’association lauréate pour représenter la région au Salon du Cheval d’El Jadida.

De même, il a été procédé à l’adoption des statuts de la Société de Développement Local “Marrakech Mobility“, tels que modifiés, ainsi que des statuts de la Société de Développement Local “Marrakech Bahja” également modifiés, outre la charte de l’actionnaire.