Maroc : un budget de 2.5 milliards de DH pour les étudiants boursiers

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, M. Miraoui a fait savoir qu’un budget de près de 2,5 milliards de dirhams a été consacré aux bourses au titre de l’actuelle année universitaire, soulignant que la mise en place du Registre social unifié (RSU), qui sera opérationnel début 2024, permettra d’uniformiser les critères d’éligibilité et d’affiner le ciblage des bénéficiaires.

Le nombre des bourses est fixé annuellement par une décision conjointe du ministère de l’Économie et des finances et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et ce, dans la limite des allocations financières prévues à cet effet chaque année par la Loi des finances, a expliqué le ministre, ajoutant que cette année, la part des provinces à dominante rurale a été revue à la hausse.

Et de noter que le ministère a veillé cette année à ce que le pourcentage des bourses octroyées à chaque province ne soit pas inférieur à ceux des quatre dernières années.