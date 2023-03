Maroc-UE : Signature de 5 programmes de coopération d’un total de 5,5 MMDH

Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le commissaire européen chargé du Voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, les 5 programmes de coopération comprennent l’appui au renforcement de la protection sociale, l’appui à la transition verte, l’appui à la réforme de l’administration publique, l’appui à la gestion des migrations et l’appui au renforcement de l’inclusion financière.

S’exprimant à cette occasion, Fouzi Lekjaa a souligné que la signature de ces conventions pour des projets importants représente une étape majeure dans le développement économique, social et environnemental du Royaume.

Il a également salué l’engagement de l’UE à soutenir les efforts du Maroc dans sa quête de développement durable et inclusif, rappelant que ces projets témoignent de la qualité et de la densité des liens de coopération entre le Royaume et l’UE, ainsi que de l’importance de l’appui communautaire pour les efforts de développement du pays.

De son côté, Várhelyi a fait savoir que le Maroc constitue et restera un partenaire essentiel pour l’UE, ajoutant que l’Union en a commencé la mise en œuvre du partenariat renouvelé et du plan économique et d’investissement présentés moins d’un an après sa visite au Maroc. Et de noter qu’à ces cinq programmes, s’ajoute un programme ambitieux en soutien à la stratégie nationale du Maroc pour la migration et la mobilité. Par ailleurs, les deux parties ont salué le niveau des liens de coopération Maroc-UE, tout en exprimant leur volonté d’engager une réflexion conjointe pour renforcer l’accès aux moyens financiers communautaires.

Le détail des programmes signés