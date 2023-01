Maroc : La généralisation du RSU en marche

L’objectif est d’assurer l’inscription de 10 millions de bénéficiaires en 2023, 17 millions en 2024 et 22 millions en 2025, correspondant ainsi à la tranche de la population du Ramed et qui devrait basculer vers le régime de l’AMO. Ce déploiement est accompagné du développement du Registre national de la population (RNP) qui, lui, représente une étape importante dans la mise en place du RSU. Il est ouvert à l’ensemble des citoyens marocains et étrangers résidant sur le territoire marocain. Chaque inscrit se fait attribuer un numéro unique appelé Identifiant digital civil et social (IDCS), composé de dix chiffres, permettant de s’enregistrer sur le RSU. Bien que l’inscription à ce registre social soit totalement digitale, l’État a tout de même mis en place 1.600 centres d’aides aux citoyens, pour faciliter l’accès à tous à la plateforme.