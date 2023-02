Maroc-Espagne : Voici les accords de coopération signés ce jeudi

Ces accords portent sur plusieurs domaines dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et développement. Les détails.

Le Maroc et l’Espagne ont signé plusieurs accords de coopération dans différents secteurs, à l’occasion de la 12ème Réunion de haut niveau entre les deux pays, co-présidée jeudi à Rabat par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Coopération et politique migratoire

Ainsi, un mémorandum d’entente de coopération triangulaire a été signé entre l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECI).

Ce MoU, signé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, et son homologue espagnol José Manuel Albares Bueno, a pour objectif d’identifier, désigner, développer, favoriser et soutenir des actions et des projets de coopération triangulaire au profit des pays tiers, notamment l’Afrique Subsaharienne.

La 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne a été couronnée par la signature de 19 accords dans plusieurs domaines, notamment en matière de Coopération triangulaire et de Gestion des migrations.@sanchezcastejon @jmalbares @EmbEspanaRabat @Emb_Marruecos pic.twitter.com/2ntobYT4yP — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 2, 2023

Un deuxième mémorandum d’entente a été signé entre le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger et le Ministère de l’Inclusion, de la Migration et de la Sécurité Sociale du Royaume d’Espagne en matière de gestion des migrations.

Signé par M. Bourita et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Migration et de la Sécurité Sociale, José Luis Escriva Belmonte, cet accord a pour but d’établir un cadre de coopération pour partager les expériences dans les domaines de la gestion des politiques migratoires à travers la formation technique et le renforcement institutionnel de l’administration marocaine dans le domaine de la migration, en soutenant une meilleure inclusion culturelle, sociale et éducative des communautés immigrées des deux pays.

Infrastructures

Un troisième mémorandum d’entente a, en outre, été signé entre le Ministère de l’Equipement et de l’Eau du Royaume du Maroc et le Ministère des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains du Royaume d’Espagne dans le domaine des infrastructures.

Signé par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et la ministre espagnole des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains, Raquel Sánchez Jiménez, ce MoU a pour objectif de définir et de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des infrastructures.

Eau

Un autre mémorandum d’entente a été conclu entre le Ministère de l’Equipement et de l’Eau du Royaume du Maroc et le Ministère de la transition écologique et du défi Démographique du royaume d’Espagne dans le domaine de la gestion, du développement et de la protection des ressources d’eau.

Ce MoU, signé par M. Baraka et la troisième Vice-Présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera Rodríguez, vise à répondre aux besoins d’une gestion efficiente de l’eau, afin de faire face de manière adéquate aux effets du changement climatique sur les ressources en eau et planifier, ainsi, des stratégies d’adaptation et améliorer la gouvernance de l’eau.

La Confédération Hydrographique du Segura du Royaume d’Espagne et l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos du Royaume du Maroc ont, pour leur part, signé un accord de coopération pour une gestion décentralisée des ressources en eau.

Signé par M. Baraka et Mme Ribera Rodríguez, l’objectif de ce mémorandum d’entente est d’établir un cadre de renforcement des pratiques de gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du bassin hydrographique entre les deux agences, basé sur l’échange d’expériences, de contribuer à la recherche de solutions aux préoccupations communes.

Un autre accord de Coopération a été, de même, signé entre la Confédération Hydrographique du Guadalquivir du Royaume d’Espagne et l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift pour une gestion décentralisée des ressources en eau.

Signé par M. Baraka et Mme Ribera Rodríguez, cet accord a pour objectif de consolider la coopération institutionnelle et économique, et l’échange d’informations sur les opportunités d’investissement existantes entre les deux Parties et les entreprises basées dans les deux pays.

Développement durable

Dans le domaine de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable, un MoU a été signé entre le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et le Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique du Royaume d’Espagne.

Cet accord, signé par la ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, Leila Benali, et la Troisième Vice-Présidente du Gouvernement espagnol et Ministre de la Transition Ecologique et du Défi Démographique, Teresa Ribera Rodríguez, vise à renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable sur une base d’équité, d’égalité de droits et d’avantages mutuels.

Agriculture et élevage

Dans les domaines Sanitaires, Phytosanitaire et de Développement des Filières Agricoles, un mémorandum d’entente a été signé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et des Forêts, Mohamed Sadiki et le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas.

Cet accord vise à créer des conditions favorables à la mise en œuvre d’actions et au développement de la coopération et de l’assistance mutuelle dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, ce qui va permettre d’améliorer les échanges commerciaux et de créer de meilleures conditions pour les productions végétales et animales.

Education

Parmi les accords signés figure également un mémorandum d’entente entre le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc et le Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle du Royaume d’Espagne.

Signé par le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et la ministre de l’Éducation et de la Formation Professionnelle, Pilar Alegria Continente, ce MoU vise la création de sections bilingues d’Espagnol dans le domaine scientifique dans les établissements secondaires du Royaume du Maroc afin de rapprocher les systèmes éducatifs marocain et espagnol, de partager des informations et des expériences et les bonnes pratiques sur les systèmes éducatifs.

Formation professionnelle et mouvements migratoires

Par ailleurs, un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle a été signé par le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’emploi et des Compétences, Youness Sekkouri, et Mme Alegria Continente, ministre espagnole de l’Education et Formation Professionnelle.

Ce MoU vise à encourager et développer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle entre les deux pays sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’enrichissement mutuel, à travers l’échange d’informations et de bonnes pratiques, la mobilité des stagiaires et des formateurs entre les deux pays et l’échange des procédures d’accréditation et validation des acquis professionnels.

Un mémorandum d’entente a également été signé entre le Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences du Royaume du Maroc et le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations du Royaume d’Espagne, portant sur les mouvements migratoires.

Signé entre M. Sekkouri et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, José Luis Escriva Belmonte, ce MoU vise à établir un cadre de référence pour offrir de réelles possibilités de migration sûre, régulière, ordonnée et sécurisée, conformément au Pacte mondial pour la Migration et à l’objectif 10.7 de l’Agenda 2030.

Sécurité sociale

Dans le domaine de la Sécurité Sociale, un mémorandum d’entente a été signé entre le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et le Ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations du Royaume d’Espagne en matière de coopération technique.

Signé par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Migration et de la Sécurité Sociale, José Luis Escriva, ce MoU a pour but d’établir un cadre de coopération technique dans des domaines d’intérêt commun tels que la mise en œuvre des stratégies de renforcement des compétences des professionnels des deux parties ; l’échange d’informations sur des questions de contrôle de la fraude et d’amélioration des processus de gestion et de recouvrement.

Tourisme

Un autre mémorandum d’entente a été signé entre le deux pays dans le domaine du tourisme. Signé par la Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire Fatim-Zahra Ammor et la Ministre espagnole de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Maria Reyes Maroto-Illera, ce MoU vise à promouvoir la coopération entre les pays dans le domaine du tourisme, à travers l’échange d’expertise dans les domaines de la promotion, de la création de nouvelles offres touristiques et de la gestion du patrimoine naturel et culturel.

Transport

D’autre part, le Ministère du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc et le Ministère des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains ont signé un MoU en matière des transports.

Signé par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et la ministre espagnole des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains, Raquel Sanchez Jiménez, cet accord a pour objectif de consolider la coopération des deux parties en matière de transport, à travers l’échange de bonnes pratiques en matière de l’innovation ferroviaire, l’échange de données sur les navires via le système d’identification automatique, l’échange de procédures d’exploitation dans le domaine maritime et l’utilisation de la navigation par satellite.

Recherche et développement et enseignement supérieur

Un mémorandum d’entente a, par ailleurs, été signé dans le domaine de la Recherche et du Développement.

Signé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre espagnole de la Science et de l’Innovation, Diana Morant Ripoll, le MoU a pour objectif le développement des activités de coopération scientifiques et technologiques entre les deux pays à travers l’établissement d’un programme de coopération bilatérale et l’échange d’informations et d’expériences.

Dans le domaine universitaire, un mémorandum a été signé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le ministre des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno.

Ce MoU a pour objet de définir les modalités et les conditions d’une collaboration entre les deux pays dans les domaines liés à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique à travers le renforcement de la coopération académique entre les deux pays qui va se traduire par la mise en place d’un campus universitaire espagnole au Maroc.

Santé

De même, une déclaration d’Intention a été signée dans le domaine de la sécurité sanitaire. Signée par M. Ait Taleb et M. Albares Bueno, elle porte principalement sur l’intention des deux pays de renforcer la coopération en matière de santé et notamment dans le domaine de la prévention, la protection et la lutte contre les pandémies.

Culture et archives

Un autre MoU a été signée entre la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et l’Agence espagnole de Coopération Internationale pour le Développement en matière de Bibliothèques.

Signé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et José Manuel Albares Bueno, ce MoU vise à renforcer les liens culturels entre les deux Institutions pour promouvoir la protection et la sauvegarde de leur patrimoine bibliographique à travers l’échange de bonnes pratiques et d’experts dans le domaine de la bibliothéconomie, et de collaborer à la diffusion du patrimoine qu’elles partagent.

Un autre MoU a été signé entre la Direction des Archives du Maroc et le Ministère de la Culture et du Sport du Royaume d’Espagne en matière des Archives.

Signé par M. Bensaid et le ministre espagnol de Culture et des Sports, Miquel Iceta Liorens, il prévoit le renforcement de la coopération dans le domaine des archives entre les deux pays pour promouvoir la connaissance des systèmes et des pratiques que les deux pays mettent en œuvre, ainsi que l’échange de modèles et de méthodes en la matière et la diffusion de bonnes pratiques et d’expériences.

Finance

Par ailleurs, un protocole financier a été paraphé par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et la ministre espagnole de l’Industrie du Commerce et du Tourisme, Maria Reyes Maroto-Illera.