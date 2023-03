Maroc-Cambodge : vers le renforcement de la connectivité aérienne

Le Cambodge signera un accord sur la connectivité aérienne avec le Maroc, en marge d’une visite officielle du vice-premier ministre Prak Sokhonn, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. «Sokhonn conduira une délégation au Maroc du 27 au 28 mars, où il mènera des entretiens bilatéraux avec son homologue marocain Nasser Bourita», a annoncé le ministère des Affaires étrangères cambodgien dans un communiqué. Rappelons que les deux Chefs de la diplomatie ont eu des entretiens en janvier 2022, en vidéoconférence, où Nasser Bourita avait invité son homologue à une visite officielle au Maroc. Celle-ci devait avoir lieu en 2020, mais a été reportée à cause de la crise sanitaire.

Lors de la visite officielle la semaine prochaine, les deux ministres discuteront du renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, le tourisme, l’agriculture et l’éducation, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun. «A l’issue de la rencontre, les deux ministres signeront plusieurs accords de coopération, dont l’Accord sur les services aériens qui vise à promouvoir le tourisme, les affaires et les liens commerciaux entre les deux nations», lit-on dans le communiqué publié le 23 mars 2023.

Après la visite officielle à Rabat, la délégation cambodgienne s’envolera vers le Caire. Des accords et des protocoles d’accord couvrant la coopération culturelle, universitaire et consulaire seront signés entre les deux pays.