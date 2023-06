Marché actions : Les OPCVM nettement acheteurs

Le marché actions a repris de sa vigueur depuis le début de l’année. Le MASI a clôturé la séance du 14 juin sur une performance annuelle de 4,4%. Il ne s’agit nullement d’un retour des investisseurs étrangers, mais plutôt d’un repositionnement des OPCVM. D’ailleurs, selon dernières statistiques de l’AMMC, la position des OPCVM est nettement acheteuse. Leurs achats sur le marché ont atteint plus de 2 milliards de DH à fin mars, en progression de 38,8% sur un trimestre glissant. A eux seuls, ils concentrent 40% du volume, en hausse de 17 points de pourcentage par rapport au dernier trimestre 2022.

En revanche, les étrangers, qu’ils soient personnes morales ou physiques, ont réduit leur position de 10,7% et 25% respectivement, pour un volume transactionnel de 3 MDH et 797 MDH. Cela est le cas également des personnes morales marocaines dont les transactions à l’achat ont diminué de 71,6% à 1,7 MMDH. Ces dernières représentent 33% du volume, en croissance de 6 points en glissement annuel. Les personnes morales étrangères, elles, interviennent pour 14% et les personnes physiques marocaines représentent 10%.

Cette tendance continue de se confirmer, avec toutefois, quelques séances de baisse ; prises de bénéfices oblige, surtout par les particuliers marocains.