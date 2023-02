Lutte contre la spéculation : 11 dépôts clandestins fermés, près de 200 tonnes de produits alimentaires saisies

Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, a dévoilé, ce jeudi, en conférence de presse, un premier bilan des opérations d’inspection menées ces dernières semaines dans les différentes régions du Royaume par les pouvoirs publics, afin de contrôler les prix des denrées alimentaires et lutter contre les pratiques spéculatives.

Les chiffres présentés sont édifiants : entre le 1er janvier et le 15 février 2023, pas moins de 11 dépôts clandestins servant à spéculer sur les marchandises ont été fermés, dont 3 à Ait Melloul, 2 à Rabat, 2 à Tétouan et 1 à Khénifra, Safi, Sidi Slimane et Oujda. Au total, ce sont 191 tonnes de produits alimentaires qui y ont été saisies.

Le gouvernement a également intensifié les contrôles au niveau des marchés et des centres de production et de distribution. Le porte-parole du gouvernement a ainsi fait état de 45.384 opérations d’inspection réalisées entre le 1er janvier et le 15 février, ayant permis de constater 2.457 infractions, dont 2.110 ont été transmises au parquet. Ces infractions concernent les irrégularités de prix et la qualité des produits, a précisé Baitas.

Par ailleurs, 273 tonnes de marchandises impropres à la consommation ont été saisies lors de ces inspections, dont 180 tonnes de fruits et légumes, 16 tonnes de viandes et poissons, 13 tonnes de farines et 13 tonnes d’aliments préparés.

Plus tôt ce jeudi, en ouverture du Conseil de gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé que le renforcement du contrôle des chaînes de production et de distribution se poursuivra, «jusqu’au retour des prix à leurs niveaux habituels».

Le chef du gouvernement, qui a salué la mobilisation des ministres, a également noté que les prix des denrées alimentaires ont commencé à enregistrer une baisse, illustrant son propos par la diminution des prix de la tomate et des légumes de façon générale, mais aussi des viandes et de l’huile de table «grâce aux mesures mises en place et aux conditions climatiques plus clémentes».