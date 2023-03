L’inclusion financière au centre d’un entretien entre Nadia Fettah et la Reine Máxima des Pays-Bas

Cette visite, la première effectuée par la Reine Máxima au Maroc en tant que Mandataire spéciale, a pour objectif de promouvoir une plus grande avancée des progrès accomplis ces dernières années par le Maroc dans le domaine de l’inclusion financière. Elle est axée sur les innovations technologiques financières, la finance verte et inclusive, et le développement de systèmes de paiement numériques favorisant l’inclusion financière.

Le Maroc dispose depuis 2019 d’une stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF), lancée en 2019 et pilotée conjointement par Bank Al-Maghrib et le ministère de l’Économie et des Finances, et qui cible un taux d’inclusion financière de 50% en 2023 et de 75% en 2030.



S’exprimant à cette occasion, la ministre a indiqué que la question de l’inclusion financière a toujours été au centre des préoccupations des pouvoirs publics, comme un axe incontournable pour le développement du secteur financier marocain et plus largement le développement de la société et du pays.

Nadia Fettah a, en outre, souligné que l’accès aux services financiers ouvre des perspectives de consommation, d’épargne et d’investissement aux ménages, en leur permettant d’adapter leur consommation et d’investir dans l’éducation et la santé pour améliorer leurs conditions de vie. L’accès au crédit permet également aux entreprises de se développer, en créant des emplois et en réduisant les inégalités, a précisé la ministre.