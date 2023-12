LGV : L’ONCF lance un projet de gare au quartier Hay Riad à Rabat

L’ONCF avance sur son projet de la LGV Kénitra-Marrakech. L’extension de cette ligne, d’une vitesse de 320 Km/h, nécessitera des investissements dans de nouvelles gares, dont une à Rabat, dans le quartier Hay Riad plus précisément.

Le pôle projets LGV au sein de l’Office vient d’ailleurs de procéder au lancement d’un appel d’offres portant sur le contrôle technique des études et des travaux relatifs au projet de construction de la gare de Hay Riad.

Selon la documentation accompagnant l’appel d’offres, la future gare consiste en un «bâtiment-pont, traversant les voies ferrées reliant les deux rives», entre les avenues Annakhil et Hassan II.

Le programme du projet de construction de la gare de Hay Riad concerne l’aménagement du bâtiment voyageurs, y compris les équipements, ainsi que l’aménagement des parkings, des quais, des espaces extérieurs et des espaces commerciaux.

La future gare sera par ailleurs construite sur plusieurs niveaux : un niveau rez-de-chaussée, où sont prévus deux blocs de bâtiment, un côté avenue Annakhil et l’autre côté Hassan 2, sur une surface de 4.500 m², un niveau mezzanine côté avenue Annakhil sur une surface de 200 m², et un niveau étage qui représente le bâtiment-pont traversant au-dessus des voies sur une surface de 2.300 m2.

Deux parkings sous-sol, un côté Annakhil et l’autre côté Hassan 2, avec une liaison entre les deux via un passage sous les voies ferrées, sont également au programme, ainsi que l’aménagement des quais et des espaces extérieurs (espaces verts, espaces intermodales, etc.)