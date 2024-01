L’ex-ambassadrice du Canada au Maroc décorée du Grand Cordon du Wissam Alaouite à Ottawa

L’ex-ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart, a reçu, jeudi à Ottawa, le Grand Cordon du Wissam Alaouite qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au terme de sa mission dans le Royaume.

La décoration Royale a été remise à Nell Stewart par l’ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités canadiennes et des membres du corps diplomatique accrédité à Ottawa, ainsi que des membres de la communauté marocaine établie dans le pays nord-américain.

Dans une allocution à cette occasion, Souriya Otmani a indiqué que cette décoration Royale est une marque d’appréciation et d’estime et une reconnaissance de l’action et de la contribution significative de la diplomate canadienne à la promotion de relations plus étroites avec le Maroc.

Elle a également relevé que cette distinction est un symbole fort des relations excellentes qui unissent les deux pays dans tous les domaines, en soulignant l’engagement du Maroc et du Canada à renforcer davantage ces liens tournés vers l’établissement d’un partenariat exemplaire et mutuellement bénéfique.

Pour sa part, Mme Stewart s’est dite extrêmement honorée de cette distinction Royale, exprimant sa profonde gratitude, sa reconnaissance et ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tout en relevant que cette décoration Royale est un symbole des relations excellentes qui existent entre le Maroc et le Canada depuis plus de 62 ans, la diplomate s’est dite ravie d’avoir représenté le Canada au Maroc, un «magnifique pays, avec une culture riche et variée, un pays en pleine émergence et à fort potentiel économique avec lequel le Canada va continuer de travailler pour le bien-être de chacune de nos deux nations».