Les nouveaux fronts de l’offensive de l’ONMT

L’ONMT prend le train en marche et s’inscrit pleinement dans la nouvelle feuille destinée au secteur touristique qui prévoit d’attirer 17,5 millions de visiteurs à l’horizon 2026 et d’atteindre 6,1 MMDH de recettes voyages.

«Il faut saisir le momentum», n’a eu de cesse de répéter Adil El Fakir, directeur général de l’ONMT, lors d’une conférence dédiée à la présentation du nouveau plan d’action.

L’exploit de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde a propulsé l’image et la notoriété du Maroc à des sommets. Preuves en sont la hausse des recherches de la destination Maroc dans les moteurs de recherche généraux et spécialisés dans les voyages, les arrivées touristiques à fin février qui ont augmenté de 17% ou encore les recettes voyages de 58% par rapport à 2019. Tous les voyants sont au vert, au point que le taux de récupération national avoisine les 100%.

Tout l’intérêt est donc de saisir ce potentiel de développement du secteur touristique au Maroc. L’ONMT s’est doté ainsi d’un plan d’action sur les trois prochaines années, avec comme cible de positionner le Maroc au «Top 10 admired destinations». El Fakir explique : «Il faut que le Maroc soit au top 10 des destinations prévues les douze prochains mois et c’est autour de cet objectif que la stratégie de l’ONMT est bâtie». Baptisée «Light in action», un clin d’œil au slogan «Maroc, terre de lumière / Kingdom of light», cette stratégie compte investir tous les aspects. Aucun n’est laissé pour compte.

Quatre axes stratégiques ont été définis. Le premier tourne autour de world class marketing. Il s’agit ainsi de concurrencer plusieurs destinations internationales, comme l’Espagne ou encore Dubaï, et pour cela l’ONMT compte frapper fort.

Ce sont trois piliers qui ont été déterminés pour cet axe, dont la poursuite du renforcement de la marque Maroc. «L’idée est de passer à une 2e phase qui est celle de capter le momentum lié à l’exploit de l’équipe nationale de football et l’intégrer dans le narratif», ambitionne El Fakir. De même, coupler la destination et l’expérience est au cœur de cette stratégie, pour en sortir un combo gagnant. Cela en se basant sur les neuf filières touristiques et les cinq autres transverses fixées par la feuille de route et en offrant ainsi au touriste un séjour riche et diversifié.

Il s’agit également du renforcement du co-branding, avec une coopération plus globale et plus élargie avec les tour-opérateurs, les compagnies aériennes…, le tout dans un objectif de création de valeur ajoutée pour le pays.

Doubler la capacité aérienne

Comme le tourisme est l’un des secteurs qui a été le plus touché par le digital depuis la crise sanitaire, l’ONMT entend également le consolider par l’amélioration du contenu, en photos et en vidéos, de manière continue, par la refonte du site visitmorocco.com et par une présence plus forte sur les réseaux sociaux. La distribution n’est pas en reste. Le directeur de l’Office souhaite doubler la capacité aérienne, en créant une force de frappe avec RAM et ce, à travers l’ouverture de longs courriers et la pénétration de nouveaux marchés, doubler le réseau point à point, que ce soit pour les vols réguliers ou charters et booster la connectivité domestique.

Ces axes restent incomplets sans la conquête de nouveaux marchés. Sur ce volet, l’Office programme le lancement de 10 nouvelles antennes au Japon, en Australie, en Corée du Sud, en Inde, au Brésil…, à rajouter aux 12 délégations déjà présentes. Il projette aussi de doubler le volume des TO et OTA (agence de voyages en ligne) existants et d’en recruter de nouveaux, à travers l’activation de nouveaux partenariats. Pour la réussite de ce plan d’action, des leviers sont à activer. En ce sens, El Fakir a mis l’accent sur trois points dont l’excellence, à travers le renforcement des outils et des RH, et l’écosystème national par le maintien de la collaboration entre les partenaires. Le DG de l’ONMT voit grand. Au niveau global, il souhaite que les leaders du monde (médias, TO, compagnies aériennes…) soient autour de la marque Maroc.

La CNT, toujours aux côtés de l’ONMT

La Confédération nationale du tourisme (CNT) est fortement engagée auprès de l’ONMT dans son plan d’action. Son président Hamid Bentahar assure être totalement impliqué dans la mise en place de cette stratégie. Plusieurs réunions de travail ont été tenues pour établir ce plan qui constitue une jonction entre deux approches : celle de solidifier la marque à l’international et consolider la présence des TO et autres opérateurs. Pour Bentahar, il s’agit de co-construire avec l’ONMT et les autres parties prenantes une destination Maroc plus forte et plus attractive, d’avoir toujours cet esprit de compétitivité compte tenu de la concurrence rude avec les autres marques internationales et d’inscrire ces actions dans la durabilité, dans la mesure où des efforts doivent toujours être déployés afin de rehausser mais aussi maintenir la position du Maroc. Eddy Wilson, CEO de Ryanair, a expliqué, pour sa part, que le Maroc a tout pour réussir sa stratégie, de par sa position stratégique, son climat, son histoire et ses nombreux atouts. Reste à consolider ces acquis et en faire une destination mondiale.