Les migrants profitent des mêmes systèmes de protection sociale que les marocains

La politique du Maroc en matière d’intégration des migrants repose sur le respect de leurs droits fondamentaux et vise à promouvoir leur intégration sociale et économique, tout en veillant à ce que les besoins des populations vulnérables soient pris en compte, a indiqué Zniber, dans son allocution, à l’occasion de la 32e session du comité permanent des programmes et des finances de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Cette approche repose autant sur la mise en œuvre du Pacte de Marrakech que sur le nouveau modèle de développement. Les populations migrantes au Maroc profitent et profiteront, au même titre que les Marocains, de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, de la généralisation des allocations familiales, de l’élargissement de l’assiette des affiliés aux régimes de retraite et de la généralisation de la compensation de la perte d’emploi. «Non seulement le Maroc s’engage sur le plan national, mais également sur la scène internationale, comme le démontre la Déclaration de Rabat adoptée en marge de la 3ème Consultation Mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants», a souligné le diplomate.

Et d’ajouter : «Il est essentiel d’adopter des mesures concrètes pour garantir l’accès équitable aux services de base tels que l’éducation, la santé, le logement, l’eau potable et l’assainissement», tout en insistant sur l’importance de promouvoir la création d’opportunités d’emploi décentes et de formations professionnelles pour favoriser l’autonomisation économique des migrants et des populations vulnérables. Sur un total de 258 millions de migrants, seuls 59 millions bénéficient d’un accès complet à la protection sociale, a, par ailleurs, déploré Zniber, relevant que l’inquiétude est d’autant plus grande que les personnes en situation de migration sont celles pour qui les conséquences de la crise de la Covid-19 ont été des épreuves cumulées.