Les débats de La Vie Eco : Focus sur le secteur du tourisme

La Vie Eco organise, mardi 21 mars à Casablanca, une conférence débat sous le thème : «Tourisme : quels nouveaux enjeux et quelle vision pour le Maroc?».

Cette table ronde intervient au lendemain de la signature de la convention-cadre pour le déploiement de la nouvelle feuille de route stratégique du secteur pour la période 2023-2026.

Le plan d’actions annoncé vendredi 17 mars mobilise une enveloppe d’investissement de 6,1 MMDH sur 4 ans. Il ambitionne d’attirer 17,5 millions de touristes en 2026, d’atteindre 120 MMDH de recettes en devises à l’horizon 2026. Il ambitionne également de créer 200.000 nouveaux emplois directs et indirects d’ici 4 ans et de renforcer le rôle du tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.

Comment repositionner la destination Maroc ? Quels touristes étrangers et pour quelle offre ? Quid du tourisme intérieur ? Et de l’aérien ? Autant de questions auxquelles vont répondre des intervenants de haut calibre des secteurs public et privé.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, Hamid Addou, PDG de la RAM, Adel El Fakir, DG de l’ONMT, Imad Berrakad, Directeur de la SMIT et Hamid Bentahar Président de la CNT, apporteront leurs éclairages sur ces sujets. Pour y prendre part, suivez le live sur la page Facebook de La Vie éco à partir de 19h.