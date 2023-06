Légère baisse des prix à la consommation à Casablanca

L’indice des prix à la Consommation (IPC) à Casablanca a connu une baisse de 0,4% au terme du mois de mai 2023 par rapport au mois précédent, a indiqué le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note d’information.

Cette tendance résulte de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,9% et de l’indice des produits non alimentaires de 0,1%.

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre avril et mai 2023 ont concerné principalement les légumes avec 10,6%, les poissons et fruits de mer avec 4,4%, le lait, fromage et œufs avec 1,0% et les huiles et graisses avec 0,7%.

Concernant les produits non alimentaires, les baisses des prix durant cette même période ont concerné principalement les carburants et lubrifiants avec 2,5%, les articles d’habillement et chaussures avec 0,3% et le matériel de téléphonie et de télécopie avec 1,0%, détaille la même source.

En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,6%, relevant que cette variation est la résultante de la hausse de 13,2% de l’indice des produits alimentaires et de 1,1% de l’indice des produits non alimentaires.

A l’échelle nationale, l’indice des prix à la consommation a connu une baisse de 0,4% en glissement mensuel et une hausse de 7,1% en glissement annuel.

Quant aux variations par villes, l’évolution de l’IPC a été inégale, allant d’une baisse de 1,9% à Al Hoceima à une hausse de 0,3% à Meknès.