Le tapis amazigh marocain célébré à Madrid

Le vernissage de l’exposition ‘’Paysages tissés’’, qui rend hommage à l’authenticité des tapis amazighs et aux femmes tisseuses du Haut Atlas, a eu lieu, mardi soir, au siège de la Fabrique Royale de Tapisseries à Madrid.

Organisée par l’ambassade du Maroc en Espagne, la Fabrique Royale de Tapisseries et l’Atelier Talasin, une coopérative locale de femmes amazighes, qui se consacrent à la fabrication de tapis marocains authentiques, cette exposition réunit une sélection de tapis noués à la main et tissés à plat, fabriqués par des maîtres tisserands avec de la laine de Siroua de qualité supérieure, trempée dans du henné récolté sur les plateaux désertiques.

Supervisé par la célèbre designer indienne, Kavita Pamar, cet évènement vise à présenter un héritage ancestral et unique du Maroc utilisant des techniques anciennes de tissage de nœuds amazighs, des teintures naturelles et des motifs respectueux de la culture locale.

La collection met en valeur le caractère unique et la signature artisanale de la communauté et de la culture de la tribu amazighe promouvant l’excellence et le savoir-faire des femmes de la région et célébrant la culture marocaine ancestrale.

L’objectif de cette exposition, la première du genre en Espagne, est de mettre en lumière cet art riche de ses matériaux et procédés anciens et de remonter à la source de ce patrimoine artisanal construit au pied des montagnes du Haut Atlas.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a souligné que l’amazigh est une composante essentielle de l’identité marocaine fondée sur le plurilinguisme et la diversité culturelle.

Benyaich a rappelé, dans ce sens, la décision de S.M. le Roi Mohammed VI de faire du Nouvel An amazigh jour de congé payé, mettant en avant le discours prononcé par S.M. le Roi en juillet 2001 réitérant la dimension amazighe de l’identité marocaine, ainsi que le discours prononcé par le Souverain, le 17 octobre 2001, qui a annoncé la création de l’Institut royal de la culture amazighe.

Et de poursuivre que la Constitution de 2011 a consacré la langue amazighe comme langue officielle au même titre que l’arabe, consolidant ainsi la diversité culturelle du Maroc.

Cette exposition constitue une occasion pour apprécier de près le savoir-faire des femmes du Haut Atlas et leur engagement de préserver un art millénaire qui résiste à la marchandisation et à la production de masse, a souligné Benyaich.

«L’objectif de cette exposition, dont la préparation a duré deux ans et demi, est de montrer le savoir, l’art et la passion de ces femmes du Haut Atlas qui, à travers leurs tapisseries, enseignent au monde entier la culture ancienne du Maroc», a indiqué, pour sa part, Kavita Pamar, la commissaire de l’exposition, dans une déclaration à la MAP.

«Il est important de préserver cet art et cette culture, en offrant à ces femmes toutes les conditions nécessaires pour que les générations suivantes puissent continuer à préserver cet héritage ancestral», a-t-elle dit.

«Cette exposition est l’aboutissement d’un long chemin dont l’objectif principal est de préserver un patrimoine qui existe au Maroc depuis plusieurs siècles», a déclaré, de son côté, Shane Ordovas, fondateur et gérant de l’Atelier Talasin.

«A cette occasion, je veux saluer la volonté et l’esprit d’implication des femmes de la coopérative et de toute l’équipe marocaine qui ont rendu ce projet possible», a-t-il ajouté.

Les visiteurs auront jusqu’au 23 février pour découvrir ces «paysages tissés».