Le seuil pour bénéficier de l’aide sociale directe fixé à 9,743001

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence de Aziz Akhannouch, a adopté 3 projets de décrets relatifs au régime d’aide sociale directe. L’un de ses décrets fixe le seuil d’éligibilité pour bénéficier du régime d’aide sociale directe. Ce dernier a été plafonné à 9,743001.

Ce seuil permettra de couvrir près de 60% de la population ne bénéficiant pas actuellement des allocations familiales conformément à la législation actuellement en vigueur.

Le gouvernement a également adopté un décret portant application de la loi relative au régime d’aide sociale directe qui détermine notamment le chef de ménage qui touchera les allocations pour la protection contre les risques liés à l’enfance et l’allocation forfaitaire. Le décret porte également sur les modalités et délais de dépôt des demandes pour bénéficier de ce régime, les critères de vérification de l’éligibilité des familles, la fixation des montants des allocations et des modalités de versement, et le degré d’invalidité permettant de bénéficier du soutien complémentaire pour l’invalidité.

Un autre décret adopté concerne la composition de l’Agence nationale d’aide sociale.

Rappelons qu’en ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, Aziz Akhannouch a annoncé qu’une plateforme numérique sera mise en ligne dès ce samedi pour l’enregistrement des personnes remplissant la condition du seuil d’éligibilité, pour qu’elles puissent obtenir le montant de l’aide sociale directe à partir de la fin du même mois.