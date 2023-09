Le Roi Mohammed VI remercie les équipes de secours espagnole, qatarie, émiratie et britannique

Les messages de remerciements sont destinés au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne. Le souverain a souligné dans un message que les efforts «nous ont profondément touché ainsi que le Peuple marocain ».

Ses remerciements sont adressés également au commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe internationale qatarie de secours. «Ces nobles efforts reflètent aussi bien les sentiments de fraternité et d’affection sincères reconnus du peuple qatari frère à l’endroit de votre deuxième pays le Maroc, que votre attachement aux valeurs suprêmes de notre sainte religion islamique, basées sur la coopération, la solidarité et l’entraide », a signalé Sa Majesté.

Les expressions de remerciements et de gratitude du Roi sont, par ailleurs, destinés au Général Ali Al Moutaouaa, Chef de l’équipe de recherche et de secours des Emirats Arabes Unis. «Nous vous exprimons Notre profonde fierté et Notre reconnaissance pour cette généreuse participation humanitaire, qui incarne la profondeur des liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples émirati et marocain», a écrit le Souverain.

A l’égard de Russell Gauden, Coordinateur national de l’équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni, le Roi a déclaré : «Soyez assurés que Nous apprécions profondément la contribution efficace de l’équipe pour faire face aux conséquences de cette pénible épreuve”, note le Souverain, affirmant que “le peuple marocain n’oubliera jamais le dévouement, le sens élevé de responsabilité et la mobilisation ferme dont votre équipe a fait montre en ces circonstances difficiles».