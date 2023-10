Le Roi Mohammed VI accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Hadi à Salé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al Hadi à Salé. Au début de son prêche, l’imam a souligné que l’unicité véridique exige de tout fidèle de percevoir le bien et le mal comme des propriétés divines, tant que c’est le Tout-Puissant qui accorde la grâce et fait disparaître le mal.

Il a expliqué que parmi les grâces accordées par le Seigneur à Ses créatures, celles précisées dans le verset coranique : «Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir et vous a donné l’ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants».

Le fait qu’Allah ait sorti l’Homme du néant et l’ait doté des moyens de subsistance, a-t-il noté, est un signe de bienfaits et de mansuétude dont le Créateur entoure chaque individu, sachant qu’Allah a voulu pour ses créatures de vivre en communauté, guidée en cela par le savoir et la sagesse transmis par la tradition prophétique.

A cet effet, il a fait observer que la nation marocaine est, d’entre toutes les nations, celle qui doit rendre le plus grâce à Dieu pour être gratifiée de l’Imamat suprême qui, en garant de la sécurité et de la foi, lui assure une vie digne et repousse la peur et le manque.

L’orateur a relevé que «notre Imamat suprême en la personne d’Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, est pour nous un modèle de réussite dans la vie d’ici-bas et de récompense dans l’Au-delà», des signes que les gens ne manquent pas d’apercevoir en toutes circonstances dans les actes d’Amir Al Mouminine, que Dieu Le glorifie.

Ces signes révélateurs, a-t-il poursuivi, se manifestent dans l’attachement au Saint Coran, à la Sounna du Prophète Sidna Mohammed, Prière et Salut soient sur Lui, et à l’affection vouée aux Saints vertueux, ainsi que dans l’inclination à cultiver l’unité, la concorde et la solidarité entre les composantes de la nation, qui s’inscrit dans l’esprit de l’Ijtihad visant à lever l’injustice et faire bénéficier de leurs droits famille, femme et enfant.

La nation marocaine, dotée d’une grande sensibilité, saisit instinctivement les finalités sincères de son Imam et Sa gestion résolue, a-t-il indiqué, relevant que, chaque fois qu’elle est confrontée à une épreuve comme ce fut le cas lors du séisme, cette grande nation livre des scènes formidables qui reflètent les vertus nobles de cet Imamat suprême et donnent toute sa mesure à la richesse de ce trésor de valeurs morales qui font sa grandeur dans le concert des nations séculaires.

Citant le verset coranique «Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai Mes bienfaits pour vous», il a soutenu que cette proclamation divine nous interpelle à ouvrir les yeux pour apprécier à leur juste valeur les différents bienfaits et en rendre grâce au Créateur.

Il a soutenu qu’il ne suffit pas de rendre grâce au Seigneur uniquement par des paroles, mais de faire preuve de persévérance et de dévouement dans les actes.

A la fin de son prêche, l’imam a imploré le Tout-Puissant de glorifier, d’assister et de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de couronner ses pas de succès et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

L’imam a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, les accueillir dans Son vaste paradis et les rétribuer amplement pour leurs nobles actions.