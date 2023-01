Le RNI active l’Organisation nationale des élus

Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a présidé une réunion conjointe de la commission de coordination du parti qui comprend les coordinateurs régionaux et les membres du comité national des candidatures.

La réunion a été l’occasion d’annoncer le démarrage, dans les prochaines semaines, des activités de l’Organisation nationale des élus, qui sera une structure représentative de 10.000 élus du parti.

L’Organisation sera chargée d’assurer la coopération entre tous les élus du parti et de jouer un rôle de communication, d’encadrement et d’accompagnement de ces derniers, sans oublier l’élaboration de propositions et le suivi de la mise en œuvre des programmes.

La nouvelle entité doit également œuvrer au renforcement des fondamentaux du Rassemblement national des indépendants et poser les bases de partenariat avec d’autres partis politiques.