Le Parlement marocain célèbre le 60ème anniversaire de sa création

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Parlement marocain organise mercredi une exposition de photos et de documents ainsi qu’un colloque national à l’occasion de la célébration de son 60ème anniversaire.

Organisée en partenariat avec les Archives du Maroc, cette exposition relatera les étapes phare de l’action parlementaire qui a accompagné le développement institutionnel, démocratique et sociétal du Maroc “depuis la création du Conseil national consultatif en 1956, comme étant le noyau de cette institution législative, à l’initiative de Feu SM Mohammed V, en passant par la promulgation de la première Loi Fondamentale du pays, la tenue des élections ayant donné lieu au premier Parlement bicaméral, composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers en 1963, sous le règne de Feu SM Hassan II, et enfin la mise en place de réformes profondes et le développement global et multidimensionnel initié sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, indique un communiqué du Parlement.

Par ailleurs, les participants au colloque national se pencheront sur deux thèmes principaux relatifs à “l’évolution constitutionnelle de la structure et des fonctions du Parlement” et les “Piliers, défis et perspectives de l’action parlementaire”, ajoute la même source, précisant que la première séance sera consacrée au système bicaméral marocain et la relation entre les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que l’évaluation des politiques publiques, alors que la deuxième séance portera sur la relation entre le Parlement et la pratique démocratique, “le parlement ouvert” et les défis liés à l’action parlementaire.

A cette occasion, un hommage sera rendu aux anciennes députées Badia Skalli et Latifa Bennani Smires, les deux premières femmes à siéger au Parlement marocain dans les années 90.