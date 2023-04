Le monde des médias en deuil. Khalil Hachimi Idrissi n’est plus

C’est avec affliction que nous venons d’apprendre, ce samedi 8 avril 2023, le décès à Rabat de notre confrère et grand journaliste Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de l’agence de presse Maghreb Arabe Presse (MAP), des suites d’une longue maladie. Khalil Hachimi Idrissi a marqué de son empreinte le champ médiatique national et a contribué à son rayonnement et à sa structuration. Diplômé de l’Institut de géographie de l’Université Paris I-Pantheon-Sorbonne, M. Hachimi Idrissi s’est engagé dans le monde médiatique très tôt. Il a été, depuis les années 80 du siècle dernier, l’un des journalistes les plus actifs en France dans la presse communautaire, en collaborant avec plusieurs radios. De retour au bercail, il a été chroniqueur, grand reporter puis rédacteur en chef de «Maroc Hebdo», avant de créer, en 2000, le quotidien francophone généraliste «Aujourd’hui Le Maroc». En 2007, il a été président du jury du grand Prix national de la presse et a été élu, un an plus tard, président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), un poste auquel il a été réélu en 2011.

Écrivain et poète, Khalil Hachimi Idrissi compte à son actif plusieurs livres et recueils de poésie, en l’occurrence «Billets Bleus, chroniques marocaines 1994-2000», paru en 2005 chez Eddif, «À la conquête de rien», publié en 2011 aux éditions La Croisée des chemins, et le recueil de poèmes «Subterfuges ou les détours des rimes rebelles», en 2012 aux éditions Zanzibar, et un autre intitulé «La foi n’est convoquée que les jours de fête», publié en 2017 aux éditions La Croisée des chemins

«Sa bienveillance, sa sympathie et sa courtoisie chaleureuse manifestent un sentiment d’affection et une relation affective incomparable. M. Hachimi Idrissi a beaucoup d’empathie et il est toujours là pour les autres. J’ai eu la chance de le connaître dans les années 90, dès son retour au Maroc et depuis le 1er jour, j’ai découvert un homme de grande culture, un homme de lettres et un grand journaliste», avait déclaré, avec beaucoup d’émotion, Abdou Moukite, lors d’une cérémonie solennelle, où un hommage a été rendu par les Lions Clubs de la Méditerranée à Khalil Hachimi Idrissi.

En cette douloureuse circonstance, La Vie éco présente ses condoléances émues à la famille de Khalil Hachimi Idrissi, à ses proches et à nos confrères de la MAP. Nous avons perdu une grande plume et un grand journaliste au parcours exemplaire et aux valeurs patriotiques indéfectibles.