Le Maroc se lance dans l’industrie de la défense

Pour se donner les moyens de ses ambitions, le Maroc a adopté la loi 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions. Cette loi permet au Royaume d’accorder des licences aux fabricants d’armes les autorisant à installer des activités sur le sol national.

Plusieurs types d’industries sont visées, dont celles des armes et des munitions, mais aussi de la maintenance des avions militaires. Sur ce dernier point, il y a (déjà) du concret, le Maroc ayant noué cette année un partenariat stratégique avec les belges Sabca et Sabena et l’américain Lockheed Martin qui prévoit la construction d’un centre de maintenance ultramoderne de 15.000 m2 à Benslimane.

Le Maroc va même fabriquer ses propres drones. C’est Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense, qui en a fait l’annonce, en novembre dernier, lors d’une réunion à la Chambre des représentants : «Le gouvernement marocain veut développer (…) la fabrication de drones capables de mener des opérations de renseignements, de surveillance et des attaques armées». On notera au passage que la nouvelle Charte de l’investissement a prévu un dispositif de soutien spécifique aux projets réalisés dans le domaine de la défense nationale, car considérés comme stratégiques.

Ce dispositif prévoit d’octroyer des avantages négociés au cas par cas afin que le Maroc se positionne sur les paris stratégiques futurs. De quoi permettre au Royaume de rejoindre le club des pays émergents et des puissances régionales qui disposent de leur propre industrie de défense.