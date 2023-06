Le Maroc reporte une nouvelle fois le Forum du Néguev

Un responsable américain et un responsable israélien ont confirmé cette décision au média Times of Israël. Initialement prévue pour mars, la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, de l’Égypte et des États-Unis a été reportée à plusieurs reprises en raison des tensions croissantes entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que des réserves exprimées par les participants arabes à l’égard du gouvernement Netanyahu, considéré comme le plus à droite de l’histoire d’Israël.

La semaine dernière, Rabat aurait accepté d’organiser la réunion le mois prochain, bien que la date précise n’ait pas encore été fixée. Cependant, deux décisions israéliennes relatives à la construction de nouvelles colonies auraient à nouveau perturbé le processus, selon le responsable américain.

La première décision concerne l’annonce du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, également ministre délégué au sein du ministère de la Défense, selon laquelle l’organe du ministère de la Défense chargé d’autoriser la construction d’implantations se réunira la semaine prochaine pour faire avancer plus de 4.500 nouveaux logements dans les colonies.

Quelques heures plus tard, le gouvernement Netanyahu a adopté une résolution conférant à Smotrich, lui-même résidant dans une colonie et fervent défenseur du mouvement nationaliste, la quasi-totalité du contrôle de l’approbation des plans de construction dans les colonies de Cisjordanie. Cette décision, entrée immédiatement en vigueur, accélère et facilite grandement le processus d’expansion des colonies existantes en Cisjordanie et légalise rétroactivement certains avant-postes illégaux.

Ce nouveau report intervient également au moment où le Maroc s’apprête à abriter la conférence de la campagne “Pour la Palestine”, à Casablanca en juillet. C’est d’ailleurs à ce sujet que l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a eu récemment des entretiens à Ramallah avec Ahmed Al-Tamimi, membre de l’Organisation de libération de la Palestine.