Le Maroc fixe les modalités de pêche dans ses eaux avec le Japon

Le Maroc et le Japon ont fixé les dispositions techniques et financières, ainsi que les modalités de pêche pour les navires japonais opérant dans la pêche des palangriers thoniers dans les eaux marocaines, durant l’exercice 2023. Cela, pendant les travaux de la 37e consultation annuelle des pêches, à Tokyo.

De même, les deux parties ont fait le point sur les projets de coopération en cours de réalisation au Maroc notamment le projet de village de pêcheurs nouvelle génération à «Souiria Kdima», le projet de développement de l’aquaculture pour la croissance bleue au Maroc et l’affectation de l’expert japonais longue durée. D’autant que les deux pays ont convenu de promouvoir et d’encourager ce partenariat entre leurs acteurs économiques respectifs dans le domaine des pêches maritimes et des activités connexes.

Par la même occasion, la partie marocaine a évoqué la nécessité de reprendre la coopération tripartite Maroc-Japon-pays africains, dans le domaine halieutique qui profiterait à l’ensemble des partenaires.

La clôture de cet évènement a été marquée par la signature du Procès-Verbal de cette session par la Secrétaire Générale du Département de la Pêche Maritime, relevant du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Zakia Driouich et le Directeur du Bureau de coopération des pêches outre-mer au ministère de l’agriculture, des forêts et des pêches du Japon, Yoshitsugu Shikada.