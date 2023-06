Le Maroc et Israël renforcent la coopération dans le domaine de la Santé

Le Maroc et Israël ont signé, ce vendredi à Rabat, une lettre d’entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

Cette lettre a été signée au cours d’une rencontre entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, et le ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé, Moshe Arbel, qui effectue une visite au Maroc à la tête d’une délégation israélienne, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Selon la même source, cette lettre d’entente prévoit notamment le partage d’expertises et de bonnes pratiques en matière d’innovation médicale et technologique et la lutte contre les maladies non transmissibles. Il est également question de la collaboration en cas de pandémie ainsi que la planification stratégique des systèmes de santé, en mettant l’accent sur l’infrastructure hospitalière et les capacités opérationnelles.

Ce partenariat reflète l’engagement commun des deux pays à améliorer la santé et le bien-être de leurs populations respectives, conclut le communiqué.