Le Maroc élu membre du nouveau Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’Information

Le Maroc a été élu, mercredi à Rabat, membre du nouveau Bureau exécutif du Conseil des ministres arabe de l’Information pour les deux prochaines années, et ce, à l’issue de la 35ème réunion du Conseil, présidée par le Royaume.

Le Royaume d’Arabie saoudite a été élu à la présidence du nouveau bureau exécutif, l’Égypte à la vice-présidence, tandis que le Koweït, le Bahreïn, la Libye, la Palestine et l’Algérie ont été élus membres.

Il a été décidé que la prochaine session (18ème) du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’Information aura lieu en janvier 2024 au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, seulement après la tenue de la 100ème session du Comité permanent des médias arabes.

L’ordre du jour de cette réunion a comporté la présentation et l’évaluation des avancées réalisées dans la mise en œuvre des décisions de la 52ème session du Conseil, tenue au Caire, à la lumière des réunions intensives tenues au niveau des structures du Conseil, des comités et des groupes de travail à l’intérieur et à l’extérieur du pays où se situe le siège.

Il a également comporté la poursuite du soutien médiatique à la cause palestinienne, notamment à Al Qods occupée, et le suivi du plan d’action médiatique arabe à l’étranger, y compris le projet d’observatoire et celui de la plateforme intégrée.

En outre, la réunion ministérielle a été l’occasion de discuter de la modernisation de la stratégie des médias arabes et de l’élaboration de son plan d’exécution, de la mise en œuvre des objectifs du plan des médias arabes pour le développement durable 2030, de l’intégration de l’éducation aux médias dans les cursus scolaires, les médias spécialisés dans l’environnement et l’élaboration d’une stratégie unifiée pour traiter avec les multinationales des médias.