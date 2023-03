Le Maroc développe de nouvelles variétés de céréales plus résistantes à la sécheresse

Le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l’entreprise Benchaib Semences annoncent avoir développé six variétés de blé dur et d’orge plus tolérantes à la sécheresse, offrant un meilleur rendement et d’importantes qualités nutritionnelles.

Selon un communiqué conjoint de tous les partenaires, six nouvelles variétés de blé dur (Nachit, Jabal et Jawahir) et d’orge (Chiffa, Assiya et Khnata) ont été développés dans le cadre du projet DIIVA-PR qui s’est donné pour objectif de produire des variétés de céréales plus résistantes à la sécheresse et avec de meilleures valeurs nutritionnelles.

Ces nouvelles variétés sont le fruit de plus de dix ans de recherche, utilisant les ressources génétiques de grains ancestraux, collectés et conservés dans la Banque de Gènes d’ICARDA à Rabat, fait savoir le communiqué. Ces grains ancestraux ont survécu sans intervention humaine durant des millénaires dans des conditions climatiques très dures, indique la même source. De ce fait, précise-t-on, ils portent en eux des traits génétiques clés pour créer de nouvelles variétés plus capables de résister aux défis climatiques, telle que la sécheresse.

Trois nouvelles variétés de blé dur et trois nouvelles variétés d’orge ont répondu aux attentes conjointes des scientifiques et des agriculteurs et ont été inscrites au catalogue national des semences et seront donc bientôt disponibles pour être cultiver dans tout le pays.

Il s’agit du blé dur de Nachit (délivrée par l’INRA en 2017), Jabal, délivrée par Benchaib Semences en 2021 et Jawahir, délivrée en 2022 par l’INRA.

Concernant l’orge, il s’agit de Chiffa et de Assiya (délivrées par l’INRA en 2016) qui sont autant adaptée à la nutrition humaine qu’au fourrage. Il s’agit également de Khnata (délivrée par l’INRA en 2017), une variété d’orge idéale pour la nutrition humaine.

Pour rappel, l’ICARDA est une organisation mondiale de recherche pour le développement qui, depuis sa création en 1977 en tant qu’organisation à but non lucratif, a développé des projets de recherche pour le développement dans plus de 50 pays dans le monde dans les régions arides, du Maroc en Afrique du Nord au Bangladesh en Asie du Sud. Sa mission est de fournir des solutions scientifiques innovantes pour améliorer la subsistance des personnes avec peu de ressources dans les régions arides.