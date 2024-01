Le Maroc choisi pour présider le comité des liens sociaux de l’OMS

Il s’agit d’une reconnaissance des efforts déployés par le Royaume dans la mise en place des fondements de l’Etat social, notamment à travers les chantiers sur la généralisation de la protection sociale et la couverture médicale.

La sélection du Maroc pour présider le Comité des liens sociaux de l’OMS reflète également les efforts du Royaume pour promouvoir la justice sociale à travers la mise en place d’un système de protection sociale visant à préserver la dignité humaine, avec un accent particulier sur le renforcement des liens familiaux, qui constituent déjà le noyau de la cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle.

Le choix du Maroc est intervenu en marge de la 154e session du Conseil exécutif de l’OMS du 22 au 27 janvier 2024 en Suisse, dans le cadre d’une déclaration commune soulignant l’importance du lien social pour la santé publique et annonçant le lancement du Comité des liens sociaux de l’OMS.

Le Royaume du Maroc, les États-Unis et le Japon, membres du Conseil exécutif de l’OMS et de son Comité des liens sociaux, ont souligné l’importance des liens sociaux pour la santé et le bien-être des individus et des communautés, soulignant le rôle du Comité dans la sensibilisation et l’accélération de la mise à l’échelle de solutions fondées sur des données probantes dans tous les pays à différents niveaux économiques, avec un accent particulier sur les segments les plus vulnérables de la population.

Elle a également appelé les trois États Membres et la communauté de l’OMS à coopérer pour promouvoir la cohésion sociale en tant que priorité et à concrétiser la vision de la Commission d’un « monde où chacun jouit de liens sociaux de qualité qui profitent à sa santé et à son bien-être ».

Le Comité cherche à ce que la connectivité sociale , soit priorité de santé mondiale et à partager des interventions prometteuses afin d’établir une plateforme mondiale sur la connectivité sociale, de sensibiliser et de renforcer la collaboration qui catalysera des solutions fondées sur des données probantes pour les pays, les communautés et les individus.

Il convient de mentionner que le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Khaled Ait Taleb, avait participé à la réunion inaugurale des commissaires du Comité des liens sociaux de l’Organisation mondiale de la santé, au cours de la période du 5 au 8 décembre 2023 à Bellagio, en Italie.