Le conseil de la ville de Casablanca adopte plusieurs conventions

Il s’agit tout particulièrement d’une convention de partenariat entre le conseil de la région de Casablanca-Settat et le ministère de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, le conseil de la préfecture de Casablanca et le conseil de la ville de Casablanca, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre des axes du 1er Forum sur la protection sociale, outre l’adoption d’un projet d’amendement d’une convention de partenariat portant sur la création d’un centre de soutien des capacités féminines au quartier El Hank (Anfa) et ce, dans le cadre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors des travaux de cette session, la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili a présenté un exposé sur les actions et missions réalisées dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, outre la présentation de résumés de rapports sur la gestion des arrondissements depuis le 1er avril au 30 septembre 2023.

Cette session a été également marquée par l’élection à la majorité du 10ème vice-président du conseil de la ville de Casablanca en la personne de Mohamed Chafik Benkirane, président de l’arrondissement d’Aïn Chock.