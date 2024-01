Le chef du gouvernement préside la 3e Commission nationale des investissements

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce jeudi, en visioconférence, la 3e Commission nationale des investissements instituée par la nouvelle Charte de l’investissement, qui confirme la dynamique de l’investissement privé dans le Royaume et démontre les impacts positifs de cette nouvelle Charte, opérationnelle depuis mars 2023, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La 3e Commission nationale des investissements a ainsi approuvé 42 projets (34 projets de conventions et 8 avenants à des conventions) dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle Charte de l’investissement. Les 42 projets approuvés, tous portés par des entreprises privées, portent sur un montant global de 7,4 milliards de dirhams permettant la création de plus 16.200 emplois, dont 5.900 directs et 10.300 indirects.

Le montant d’investissement approuvé lors de cette commission est porté à près de 60% par des entreprises marocaines, confirmant ainsi que la nouvelle Charte de l’investissement bénéficie principalement aux entreprises nationales.

Les principaux secteurs concernés sont l’agroalimentaire et le tourisme, qui représentent respectivement 35% et 25% du montant total approuvé, suivis par le traitement des déchets à hauteur de 9% et la logistique à 6%. Les autres secteurs concernés sont notamment les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, l’aquaculture, la chimie-parachimie, l’électronique, l’automobile et le textile.

Concernant les emplois créés, le secteur de l’agroalimentaire est le principal pourvoyeur pour les projets approuvés lors de cette CNI avec la création de plus de 9.000 emplois directs et indirects, soit plus de 56% du total, suivi du tourisme à hauteur de 13% et de l’industrie pharmaceutique à hauteur de 8%.

Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a assuré que le soutien de l’investissement privé national et la création d’emplois constituent une priorité du gouvernement, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Akhannouch a rappelé, par ailleurs, que l’ensemble des acteurs concernés demeurent mobilisés pour pérenniser la dynamique observée, qui s’avère nécessaire pour la relance économique de notre pays.