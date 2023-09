L’augmentation du SMIG et SMAG actée, elle prend effet à compter du 1er septembre

Le Conseil de gouvernement vient d’adopter le projet de décret portant augmentation de 5% du salaire minimum garanti dans « les activités agricoles et non agricoles », selon ce que précise un communiqué de presse diffusé à l’issue de la réunion de ce jeudi.

Selon le porte-parole du gouvernement, l’adoption de ce décret s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu, le 30 avril de l’année dernière, entre l’Exécutif et ses partenaires sociaux, à savoir les syndicats, la CGEM et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader).

Selon le texte adopté, l’augmentation du 5% du SMIG et du SMAG sera effective à compter du premier de ce mois de septembre. Elle sera donc, en toute logique, reflétée dans le prochain bulletin de paie des salariés des secteurs industriel, commercial et des services ainsi que dans le secteur agricole.

Ainsi, le SMIG horaire devrait passer à 16,30 DH à l’heure alors que le SMAG sera porté à 88,58 DH par jour. Il faut souligner qu’à terme et selon les négociations du dialogue social, le SMAG devrait être aligné sur le SMIG.