L’AS FAR champion du Maroc pour la 13ème fois de son histoire

Le WAC et les FAR étaient dos à dos pour le sprint final de champion du Maroc pour cette saison. Et c’est finalement la formation militaire qui l’a remporté au finish grâce à la délivrance de son buteur Reda Slim dans les arrêts de jeu.

Dans un duel à distance, en déplacement dans la ville du détroit, ce sont les FAR qui ont ouvert le score dans le match qui les opposait à l’IRT par Réda Slim à la 8ème minute sur penalty. Une joie qui ne va pas trop durer puisque le WAC ouvre le score 5 minutes plus tard à Fès contre le MAS par Hicham Boussoufiane (13ème minute) et entre-temps, l’IRT a fini par égaliser contre les FAR sur penalty également, marqué par Yousoufa Konaté (14ème minute).

Malgré des occasions de part et d’autres, le score ne changera pas à la mi-temps. Et c’est le WAC qui est sacré champion du Maroc à ce moment puisqu’il devance la formation militaire d’un point (66 pour le WAC contre 65 pour les FAR).

En deuxième mi-temps, la formation militaire a repris l’avantage grâce à Hamoudane à la 48e minutes. A Fès, le WAC creuse l’écart (2-0) grâce à une réalisation de Jabrane sur pénalty (53e minutes). Et c’est finalement Réda Slim qui délivre ses coéquipiers grâce à un pénalty obtenu dans les arrêts de jeu (90+2).

L’AS FAR, qui avait son destin entre ses mains, totalise ainsi 67 points, devant le Wydad Casablanca (66 pts). Le club militaire décroche ainsi son treizième titre du championnat après ses sacres en 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987, 1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008.