Atlas Cloud Services, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et SAP Afrique Francophone ont procédé, lundi à Benguérir (province de Rhamna), au lancement du premier service Cloud au Maroc hébergeant les solutions RISE with SAP.

Cette alliance illustre la vision des deux entités de renforcer leur collaboration dans les domaines de l’innovation et de la souveraineté afin d’accompagner la transformation digitale du Maroc et du continent africain. L’objectif étant d’offrir aux entreprises marocaines de plus de 25 secteurs d’activité la possibilité de tirer parti des solutions cloud de SAP.

Avec le lancement de cette offre innovante, les entités marocaines peuvent désormais bénéficier de toute la puissance des solutions RISE with SAP et stocker leurs informations dans le pays, s’alignant ainsi sur l’engagement du gouvernement marocain en faveur de systèmes et de solutions numériques efficaces dans le cadre de son programme de transformation numérique.

Cette solution d’ERP Cloud de SAP encouragera l’innovation dans les secteurs public et privé à mesure que les entités marocaines et africaines exploitent de plus en plus les avantages du cloud computing et des technologies avancées associées, telles que l’IA et Machine Learning.

“L’infrastructure digitale déployée par l’UM6P à travers Atlas Cloud Services donne l’opportunité aux institutions publiques et privées marocaines de bénéficier de solutions de haut niveau tout en assurant la souveraineté numérique au Royaume”, a souligné Hicham El Habti, Président de l’UM6P et Président du Conseil d’Administration de Atlas Cloud Services, dans une allocution de circonstance.

Et de relever que l’ère de l’information et des données souveraines jouent un rôle clé dans la performance et la résilience des opérateurs économiques marocains et africains, particulièrement en ce qui concerne le stockage, la protection, et le traitement de leurs données.

Pour sa part, Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone, a indiqué que le lancement du premier service Cloud au Maroc hébergeant les solutions RISE with SAP “permettra aux entreprises visionnaires du Maroc et de l’Afrique Francophone d’accroître leur efficacité et de réduire le coût total de possession tout en adoptant les technologies les plus récentes intégrées aux solutions de cloud computing”.

En lançant ce service Cloud, SAP consacre son engagement à investir sur le marché africain, connu pour ses efforts dans le domaine du numérique, a-t-il noté, ajoutant que l’entreprise est axé sur la protection des données et la gouvernance numérique, la confidentialité et la sécurité des données, le développement d’une industrie locale du cloud et la promotion des opportunités d’emploi dans le secteur des nouvelles technologies.

De son côté, Réda Loudiyi, Directeur Général d’Atlas Cloud Services, a précisé qu’en “s’associant à ce projet de grande envergure, Atlas Cloud Services met à contribution un des plus grand Data Center en Afrique au service de la souveraineté numérique du Royaume”.

Et de souligner que les entreprises concernées bénéficieront de solutions cloud sur le territoire national dans le respect de la juridiction et l’expertise nationale.