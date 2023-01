Lancement de l’Association de protection et de promotion du patrimoine marocain (A3PM)

L’Association de protection et de promotion du patrimoine marocain (A3PM), créée en 2022, a pour mission d’oeuvrer à la protection et à la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel, du Royaume du Maroc.

Elle s’inscrit dans la dynamique de notre pays, insufflée par S.M. le Roi en matière de protection du patrimoine national et de lutte contre toute spoliation ou appropriation culturelle.

Lors de cette réunion, le bureau exécutif a mis en place un plan d’action et un programme d’action annuel pour l’année 2023 en ayant comme objectifs principaux de :

– Contribuer à la sensibilisation de l’opinion publique sur le patrimoine culturel marocain ;

– Contribuer à la formation des jeunes sur cette question et sur les enjeux de sa protection ;

– Alerter l’opinion publique sur toute tentative de spoliation ou d’appropriation d’un des éléments de ce patrimoine ;

– Promouvoir la culture marocaine à l’échelle continentale et internationale…

Ce plan d’action annuel sera lancé à travers l’organisation d’une conférence sous le thème de “Citoyenneté et patrimoine culturel marocain”, le lundi 6 février 2023, à la salle Bahnini à Rabat.

Cette conférence, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture), se déroulera en présence de Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et de Youssef Khiara, directeur du patrimoine culturel au sein du ministère, ainsi que plusieurs acteurs nationaux du patrimoine culturel marocain.

Le bureau exécutif de l’A3PM est composé de jeunes militantes et militants actifs sur le terrain associatif, engagés sur les problématiques liées à l’identité et la culture marocaines et soucieux de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine national.