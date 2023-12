Lancement à Tanger du plan d’action arabe pour les droits de l’Homme

La ville de Tanger accueille, les 5 et 6 décembre, un événement régional pour le lancement du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, sous le thème “le plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, entre le texte et l’application”.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations issues de la 52ème session ordinaire de la Commission permanente arabe pour les droits de l’Homme, et coïncide avec l’initiative “droits humains 75” qui a trait au renforcement des connaissances, notamment chez les jeunes, quant à l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’Homme.

L’événement vise à renforcer la contribution des Etats membres de la Ligue arabe aux efforts déployés dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, afin de favoriser la consolidation et la coordination des visions liées à la promotion de la culture des droits de l’Homme qui prône l’harmonie, l’intégration et la durabilité et fournit les conditions nécessaires à la mise en œuvre des axes du plan arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, ainsi que d’œuvrer pour la convergence des points de vue pour faire de cette dynamique arabe une réussite reflétant un engagement sérieux dans diverses initiatives, notamment le programme mondial d’éducation aux droits de l’Homme, ont indiqué les organisateurs.

Il s’assigne également pour objectifs de renforcer la promotion de la culture des droits de l’Homme au niveau des Etats membres de la Ligue arabe, d’échanger les expertises dans ce domaine, dans le but de renforcer les capacités des acteurs concernés dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que de rechercher et débattre des moyens de mise en œuvre du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, à travers l’établissement d’outils et de mécanismes de suivi et d’accompagnement.

Ce conclave ambitionne aussi de parvenir à un consensus sur un programme d’action visant à renforcer les capacités des représentants des Etats membres de la Ligue arabe dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme et de mettre en place un programme d’accompagnement de ce plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme.

Au programme de cet évènement figurent des débats sur les expériences et les bonnes pratiques, ainsi que les défis auxquels font face les pays arabes, et les moyens de développer le système d’éducation aux droits de l’Homme, et de tirer profit des expériences afin de mettre en place un programme d’accompagnement de la mise en œuvre des dispositions du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme.

Cette manifestation verra la participation d’acteurs internationaux et régionaux dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme, des experts du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies concernées par l’éducation aux droits de l’Homme et des mécanismes de la Ligue arabe relatifs aux droits de l’Homme.