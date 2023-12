L’aéroport de Nador franchit le cap d’un million de passagers 

L’aéroport international Nador-El Aroui a franchi pour la première fois, vendredi, le cap d’un million de passagers, un événement qui a été célébré par une cérémonie grandiose organisée par l’Office national des aéroports (ONDA).



Il s’agit d’une ressortissante marocaine du vol numéro 30 122 de la compagnie aérienne Air Arabia Maroc, en provenance d’Amsterdam, qui s’est vue offrir des cadeaux de la part de l’ONDA.



Cette performance est portée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes reliant cet aéroport à plusieurs villes européennes, dont des destinations inédites comme Hambourg et Toulouse et également par l’introduction, durant la saison estivale, de vols charters avec de nouveaux marchés comme le Portugal et la République tchèque, indique-t-on auprès de l’Office.



Selon un document de l’ONDA, le trafic aérien de l’aéroport Nador a enregistré à fin novembre 2023 une hausse de l’ordre de +34% par rapport à la même période de l’année 2019 et de l’ordre de 23% par rapport à 2022, en accueillant 956.790 passagers.



L’aéroport Nador-El Aroui a connu en juillet 2021 la mise service d’un nouveau terminal, offrant une capacité d’accueil de 2 millions de passagers par an. Ce projet de développement comprenait également l’extension du parking avions pour l’accueil de trois avions supplémentaires, l’aménagement du parking véhicules d’une capacité de 580 places et l’aménagement des espaces extérieurs.



À noter que l’aéroport Nador-El Aroui, qui s’étend sur une emprise foncière de 272 Ha, dispose notamment d’un terminal avec une superficie de 20.000 m² correspondant à une capacité de 2.000.000 passagers/an. Cette plateforme aéroportuaire est desservie par 10 compagnies aériennes, opérant plusieurs fréquences hebdomadaires qui relient l’aéroport Nador-El Aroui à une quarantaine destinations internationales notamment en Europe, en plus de deux liaisons domestiques avec les aéroports de Casablanca et Tanger.