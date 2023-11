Laâyoune : Marche pour condamner l’attaque terroriste à Es-Semara

Lors de cette marche, les participants, menés par les Chioukhs, les notables et les élus locaux, ont condamné vigoureusement cette attaque, la qualifiant d’acte terroriste commis par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la ville de Laâyoune et de ses environs ont battu le pavé et sillonné les principales artères de la ville, brandissant le drapeau national pour exprimer leur indignation suite à cette agression lâche et manifester leur solidarité envers leurs concitoyens dans la ville d’Es-Semara. Ils ont scandé des slogans dénonçant cette attaque ignoble qui a visé des civils innocents en violation flagrante du droit international, tout en appelant la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre un terme aux agissements du polisario.

La marche de Laâyoune a pris fin par la lecture d’un communiqué des Chioukhs des tribus sahraouies dans lequel ils expriment leur ferme condamnation de cette agression irresponsable et rappellent à l’agresseur que le Maroc et la sécurité de ses territoires et de ses fils sont une ligne rouge. Ils ont, dans ce cadre, affirmé que les velléités des séparatistes ne sauraient entamer la volonté des Chioukhs des tribus de défendre corps et âmes le Sahara, tout en demeurant mobilisés derrière le Roi Mohammed VI et saluant toutes les initiatives sages et clairvoyantes visant la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.