La Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima lance le Fonds du Nord pour le développement et l’investissement

Cette annonce a été faite lors de la session ordinaire du mois d’octobre du Conseil régional, tenue lundi à Tanger, qui a été marquée par l’approbation de plusieurs conventions et projets économiques, sociaux, culturels et sportifs.

A cette occasion, le Wali de la région Tanger-Tétouan Al Hoceima, Mohamed Mhidia, et le président du Conseil régional, Omar Moro, accompagnés des membres du Conseil, ont effectué une visite au Fonds NORDEV, situé au siège du Conseil régional à Tanger.

Ce Fonds a été créé en partenariat avec la Wilaya de la région, le Centre régional d’investissement (CRI) et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN). Une enveloppe budgétaire d’un milliard de dirhams a été allouée, sur cinq ans, au financement de ce Fonds. S’inscrivant dans le cadre de la vision assignée par le Plan de développement régional (PDR) 2022-2027, l’objectif de ce Fonds est de soutenir l’investissement et l’emploi dans la région, à travers des subventions accordées à des centaines de projets répartis sur les 8 provinces et préfectures de la région.

Le Fonds NORDEV s’adresse à 4 catégories de porteurs de projets ou d’investisseurs, qu’ils soient nationaux ou internationaux, à savoir les coopératives, les auto-entrepreneurs, les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises, alors que les investissements peuvent porter sur des nouvelles créations ou sur des extensions de projets existants.

Il accorde des subventions qui peuvent atteindre 30% de l’investissement, avec un plafond fixé à 100.000 dirhams pour les auto-entrepreneurs et 10 millions de dirhams pour les grandes entreprises.

Les demandeurs de subvention peuvent se faire appuyer dans leurs démarches au sein du siège de la région Tétouan-Tanger-Al Hoceima, et par les guichets mis à leur disposition chez les partenaires du Fonds, au niveau des chefs-lieux des provinces et préfectures, en coordination avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la Chambre d’Agriculture et la Chambre d’Artisanat, ainsi que les autres partenaires. Dans ce cadre, une rencontre a été organisée pour mettre en lumière les services fournis par le Fonds et les modalités pour bénéficier des subventions, en présence des membres du Conseil régional et des représentants du bureau d’études chargé du suivi de ce projet.