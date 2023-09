La reconstruction post-séisme au cœur d’une réunion des chefs de la majorité gouvernementale

La réunion a été l’occasion de discuter des récents développements politiques, économiques et sociaux dans le pays, mais elle a surtout été marquée par un fort engagement envers la reconstruction après le récent séisme qui a frappé le Maroc.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion a salué “la réaction rapide et efficace” du Roi Mohammed VI dans la gestion des conséquences du séisme. Il a souligné la vision multidimensionnelle du Roi pour lancer un vaste programme de reconstruction qui comprend un soutien aux familles touchées, la réhabilitation des infrastructures endommagées, la réduction de l’isolement des régions touchées, et la promotion du développement économique et social dans ces zones.

La majorité gouvernementale a également exprimé sa “pleine mobilisation pour mettre en œuvre ce programme d’urgence”, en mettant l’accent sur la coordination, l’efficacité, et la bonne gouvernance. L’objectif est de fournir un abri aux familles et aux citoyens touchés, tout en lançant des programmes de développement local visant à revitaliser les régions touchées sur les plans économique et social.

Le communiqué a également mis l’accent sur l’esprit de solidarité et de mobilisation nationale qui a émergé après le séisme. Les citoyens marocains, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ont fait preuve d’une unité remarquable en soutenant les victimes de la catastrophe naturelle. La majorité a salué cette solidarité, la considérant comme un véritable reflet des valeurs profondément enracinées de la nation marocaine.

“La majorité déplore les tentatives de politiser la catastrophe”

La réunion a également rendu hommage aux efforts considérables des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, de la Protection Civile et des autorités locales, qui ont été au cœur des opérations de secours et de soutien aux victimes. Les équipes de sauvetage des pays amis et frères ont également été remerciées pour leur précieuse contribution.

Sur la scène internationale, la Majorité Gouvernementale a noté avec satisfaction les éloges exprimés par de nombreux pays et organisations internationales quant à la gestion efficace du Maroc des conséquences du séisme. Elle a cependant déploré les tentatives de certains acteurs étrangers de politiser la catastrophe, soulignant que cela n’avait fait que renforcer l’unité nationale.

La majorité s’est également félicitée de la décision prise par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International de tenir leurs réunions annuelles à Marrakech aux dates prévues. « Cette décision reflète la grande confiance et la grande appréciation dont jouit notre pays sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la communauté internationale. Elle souligne la capacité de notre pays à relever divers défis même en période difficile », souligne le communiqué signé par les trois hommes forts du gouvernement.

Enfin, la réunion a été l’occasion de discuter des orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2024. Le gouvernement s’engage à poursuivre la mise en œuvre de divers programmes sociaux, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement. En outre, le plan gouvernemental visant à stimuler la reprise économique et à relever les défis climatiques, notamment en ce qui concerne le stress hydrique, sera poursuivi.