La Princesse Lalla Asmae inaugure à Tanger un Centre pour enfants sourds

SAR la Princesse Lalla Asmae, présidente de la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds, a procédé, lundi à Tanger, à l’inauguration du Centre Lalla Asmae pour enfants sourds et présidé la cérémonie de fin d’année scolaire 2022-2023 de la Fondation et de remise des prix.

Après avoir dévoilé la plaque commémorative, La Princesse a effectué une visite dans les différentes dépendances de l’établissement et suivi des explications sur les espaces du Centre et les services fournis aux enfants sourds.

SAR a présidé également la cérémonie de fin d’année scolaire 2022-2023 de la Fondation et remis les prix d’excellence aux lauréats majeurs de leurs promotions du Baccalauréat, de la Licence et du Master.

A cette occasion, la princesse a présidé la cérémonie de signature d’une convention relative au programme “Awrach” et d’une convention de partenariat entre la Fondation et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.