Le Conseil de coopération du Golfe réitère son soutien à la marocanité du Sahara

Lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l’ONU, les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réitéré l’importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil et le Maroc et de la mise en œuvre du plan d’action commun. Ainsi, le Sultanat d’Oman, les Emirats arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et l’Arabie Saoudite ont renouvelé les positions du Conseil de coopération du Golfe et ses décisions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à la préservation de la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Maroc.

Les Etats du CCG ont également exprimé leur soutien à tous les efforts déployés par le Maroc et la communauté internationale afin de parvenir à une solution politique à ce différend régional, rappelant l’importance pour toutes les parties de faire preuve de sagesse, de réalisme et d’un esprit de compromis.

Ils ont souligné que le règlement de ce différend est à même de contribuer à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région.