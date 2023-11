La marine Royale renforce son arsenal militaire

Le Maroc reçoit des vedettes rapides Metal Shark supplémentaires. Les navires aideront la Marine royale à effectuer des patrouilles côtières et à interdire les activités criminelles dans le cadre du partenariat militaire plus large entre le Maroc et les États-Unis, précise le site spécialisé Military africa.

Fournis par METAL SHARK, concepteur et constructeur de navires sur mesure à des fins commerciales, de défense et de maintien de l’ordre, ces imposants engins multimissions constituent le point culminant des opérations navales du Maroc impliquées dans la lutte continue contre la criminalité maritime, ajoute la même source.

Le Maroc a diversifié ses fournisseurs pour moderniser et renforcer son arsenal à travers une coopération avec d’autres pays comme les États-Unis dans le cadre d’une alliance stratégique.

En mars 2022, le Maroc a réceptionné le premier lot de dix bateaux en provenance des États-Unis pour des opérations spéciales, des fonctions de police côtière, la surveillance des entrées portuaires et l’interception côtière.

Propulsé par deux moteurs in-bord diesel MAN 12 cylindres de 1 650 chevaux couplés à des transmissions de surface Arneson ASD14 via des transmissions ZF, le Super Interceptor atteint le sommet dans la plage des 70 nœuds. La configuration flexible du navire permet une capacité de carburant maximale de 1 000 gallons, ce qui se traduit par une incroyable endurance de 12,5 heures à 50 nœuds.

L’innovant « 52 Fearless Super Interceptor » en aluminium soudé est un navire de patrouille militaire ultra-haute performance capable d’exploiter des capacités offshore et offrant des vitesses de pointe de 70 nœuds.

Le 52 Fearless Super Interceptor a été développé en réponse à la demande croissante des opérateurs militaires pour des engins d’interdiction plus grands et plus rapides, dotés d’une plus grande portée et d’une meilleure tenue en mer, conclut la même source.