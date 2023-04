La majorité gouvernementale veut faire plus et mieux

La réunion du jeudi aura eu un double effet. D’abord, faire le point et saluer ce qui a été accompli par le gouvernement. Ensuite, réitérer les engagements qui, au fil des mois et malgré les adversités, sont en train d’être honorés.

La réunion de la présidence de la majorité gouvernementale, tenue jeudi 13 avril au siège du RNI à Rabat, a été l’occasion pour les partis la composant de passer au peigne fin la situation politique, économique et sociale dans le pays. Non seulement pour faire dans le constat, mais aussi pour discuter des moyens pour aller de l’avant, dans le sens notamment de la mise en œuvre des engagements contenus dans le programme gouvernemental t qui avancent en toute cohérence avec le Nouveau modèle de développement, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné les travaux de cette réunion.

Ainsi, au nom de toutes les composantes de la majorité parlementaire, le même document exprime sa haute appréciation quant aux efforts consentis par le gouvernement, matérialisés par le lancement de plusieurs chantiers des grandes réformes, tendant à l’ancrage d’un modèle de l’Etat social. Et ce, à travers l’accomplissement du cadre juridique et institutionnel du projet de la généralisation de la couverture sanitaire et sociale, ainsi que l’accélération de la mise en œuvre du Registre social unifié et le registre général de la population. Mais aussi les chantiers qui concernent le lancement de programmes de soutien social, de l’habitat social, la promotion de la situation de la femme, sans oublier les actions menées, autant sur le plan national que régional, sur le front de l’Education et de la Culture. Figure, aussi, sur la lise desdits chantiers, le renforcement de la souveraineté nationale dans tous les domaines vitaux.

Par ailleurs, la majorité gouvernementale reconnaît à leur juste valeur les diverses initiatives prises par le gouvernement ayant permis d’atteindre des bilans d’étape importants dans les secteurs prioritaires. Des initiatives à la faveur desquelles le gouvernement a pu avancer sur la voie de la consolidation de l’Etat social en tant que choix stratégique vers «le Maroc du progrès et de la dignité ».

Par ailleurs, tout en gardant présent à l’esprit toutes les adversités rencontrées, la majorité a tenu à mettre en exergue la politique menée par le gouvernement pour faire face aux différentes manifestations de la crise. Notamment, par le choix de l’option de la justice sociale et territoriale, avec la mobilisation, de manière exceptionnelle et sous de multiples formes (électricité, transport, appui aux PME, etc.), de pas moins de 60 MMDH pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, relève le document.

En outre, ajoute le communiqué, consciente de l’impact de la hausse des prix de certains produits de première nécessité sur le pouvoir d’achat des citoyennes et des citoyens, la majorité gouvernementale tient à rendre hommage au travail de l’Exécutif et à son sens de la responsabilité quant aux réponses apportées pour faire face aux contraintes conjoncturelles, tout en notant que les efforts vont se poursuivre, notamment, sur le front de la lutte contre les différentes formes de monopole ou encore de tricherie que ce soit pour les prix ou pour la qualité des produits, question de créer un nouvel environnement pour une concurrence saine.

Passant en revue d’autres champs de l’action gouvernementale, le communiqué s’est également arrêté sur le parachèvement du nouveau dispositif tendant à stimuler l’investissement, matérialisé par la Charte, qui devra participer à la réalisation de la justice spatiale et l’équité territoriale. Lesquelles se greffent aux contrats-programmes entre l’Etat et les Régions. Ce qui devra déboucher s’une nouvelle dynamique prometteuse de développement régional porteur pour le développement socioéconomique des territoires et, par ricochet, du pays.