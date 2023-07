La DGSN forme ses fonctionnaires à la langue des signes

L’Institut Royal de Police à Kénitra a organisé une journée de sensibilisation à la communication en langue des signes, destinée aux fonctionnaires de police travaillant dans les services d’accueil et qui interagissent avec les personnes malentendantes ou présentant des problèmes d’élocution.

Cette initiative fait partie d’un partenariat entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille. Son objectif est de former les agents de police aux techniques de base de la langue des signes.

De plus, elle vise à intégrer cette langue spéciale dans les programmes de formation de base et continue de la police, en établissant un cadre général à cet effet.

En plus du programme de formation aux techniques de communication en langue des signes, le partenariat entre la DGSN et le ministère comprend l’élaboration d’un guide complet qui reprend les principaux termes et expressions utilisés par la police, pour être intégré dans la formation de base de l’Institut Royal de Police et des écoles qui en relèvent, ainsi que pour être utilisé lors des sessions de formation continue à l’échelle nationale.

Ce partenariat procède de la volonté d’offrir un accueil optimal aux usagers à besoins spécifiques et faciliter leur accès au service public de la police, conformément aux principes de la bonne gouvernance, la modernisation et le bon accueil qui se situent au cœur de la stratégie de travail de la DGSN.