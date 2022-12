La DGSN accélère sa digitalisation

L’année 2022 a été marquée par la poursuite de la levée progressive et complète des mesures préventives visant à juguler la pandémie de Covid-19, et partant la reprise du rythme avancé de délivrance et de généralisation de la nouvelle génération de la Carte nationale d’identité électronique (CNIE), note la DGSN.

La CNIE, qui bénéficie à tous les citoyennes et citoyens marocains sans aucune condition liée à l’âge, leur permet de bénéficier de services d’identification, en présentiel ou en ligne en utilisant la plateforme «Tiers de confiance national» et l’espace «identité numérique», développé par la DGSN.

La plateforme «Tiers de confiance national», basée sur la CNIE, est un mécanisme d’information développé par les services techniques de la DGSN pour faciliter l’accès des citoyens aux différents services fournis par les secteurs public et privé, de manière à protéger les données à caractère personnel. Elle permet au titulaire de la carte nationale d’identité électronique de s’identifier et de vérifier son identité et son utilisation dans les différentes opérations administratives et bancaires de façon instantanée, automatique et sécurisée auprès des prestataires de services. Cette identification peut se faire soit en présence physique en utilisant la carte dotée d’une puce électronique, ou en ligne grâce au système «Identité numérique».

par ailleurs, dans le but d’atteindre les objectifs escomptés de cette plateforme de services informatiques, les services de la DGSN ont développé l’application d’information «Mon identité numérique», téléchargeable sur les systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés au niveau national, et permettant à tous les citoyens de créer, surveiller et exploiter leur identité au sein de l’espace numérique de manière sûre et personnelle, à partir des données contenues dans la CNIE.

Cette application a été également renforcée par le lancement du portail numérique «www. identitenumerique.ma» qui, à son tour, permet aux citoyens de bénéficier des services d’identité numérique facilement et sans avoir à télécharger l’application sur les téléphones mobiles.

Après avoir développé ces plateformes et applications et vérifié leur conformité aux normes de sécurité informatique et à la haute protection des données personnelles, les équipes techniques de la DGSN ont mené une campagne de communication auprès des acteurs publics et privés pour mieux faire connaître le service «Tiers de confiance national».

Il a également été procédé à la création d’un modèle virtuel qui permet de visualiser les composantes de l’espace «identité numérique», et de s’assurer de leur compatibilité avec les besoins requis par les services rendus aux citoyens en matière de vérification d’identité.

Il s’agit aussi du lancement d’un partenariat avec l’Agence de développement du digital (ADD) pour faire du service «identité numérique», une locomotive du chantier de transition numérique des services publics administratifs rendus en ligne au profit des citoyens. Un partenariat auquel la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a été activement associé.

Et pour couronner ce processus participatif de simplification des services publics, et dans le cadre des efforts de la DGSN de partager les expériences qu’elle a accumulées en matière de gestion des données d’identification et de leur exploitation dans l’espace numérique, l’année 2022 a été ponctuée par la signature de neuf conventions permettant l’utilisation de la plateforme «Tiers de confiance national».

Ces conventions ont été conclues aussi bien avec Bank Al-Maghrib qu’avec le Groupement professionnel des banques du Maroc, la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites, l’Ordre national des Adouls et le Conseil national de l’ordre des notaires.

Pour accompagner cet élan de services, la DGSN a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie de rapprochement et de généralisation des services de la CNIE au profit de tous les citoyens.

L’année 2022 a ainsi connu la création d’un nouveau centre de proximité pour assurer l’enregistrement des données d’identification des citoyens à la ville de Tahla, la préparation d’un centre similaire dans la région de Driouch, en sus du démarrage, pour la première fois, de l’exploitation de 27 unités mobiles de délivrance de la carte d’identité nationale électronique. Il s’agit de véhicules, chacune étant équipée de deux plateformes pour enregistrer les données d’identification des citoyens au profit de la population des régions géographiquement éloignées et des zones montagnardes à Tinghir, Zagora, Al Hoceima, Ouarzazate, Al Haouz et Errachidia.

Le nombre total des bénéficiaires de ce service mobile a atteint 164.978 personnes.

Enfin, l’année 2022 a été marquée par la poursuite de la réponse rapide et instantanée aux demandes des citoyens pour l’obtention de documents d’identification électroniques et administratifs et de titres de séjour pour étrangers. Un total de 4.314.893 cartes d’identité nationale électronique de nouvelle génération ont été émises, dont 3.163.322 ont été produites au centre de Rabat et 1.151.571 au centre supplémentaire créé à Marrakech dans le cadre de la politique de proximité avec les citoyens.

En outre, un total de 455.981 cartes d’identité nationale électronique ont été émises au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dont 1.701 délivrées aux enfants mineurs. Il s’agit également de 1.463.690 fiches anthropométriques, 38.813 certificats de séjour pour les étrangers et 12.273 visas d’accès au territoire national et 2.365 permis de séjour exceptionnels de nouvelle génération.